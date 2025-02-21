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Elon Musk Fed'i de denetleyebileceklerini söyledi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.02.2025 06:43
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Elon Musk Fed’i de denetleyebileceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ABD Merkez Bankasını (Fed) da denetleyebileceklerini ifade etti. İsrafın hemen hemen her yerde olduğuna dikkati çeken Musk, bazı şeylerin biraz zorlanmasıyla bile milyarlarca dolar tasarruf edileceğini anlattı.

Musk, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerinin denetlenmesine yönelik ifadelerini tekrarlayan Musk, buradaki altınların ABD halkının olduğunu vurguladı.

Musk, Fed'i de denetlemeyi düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Evet, tabii." yanıtını verdi.

İsrafın hemen hemen her yerde olduğuna dikkati çeken Musk, bazı şeylerin biraz zorlanmasıyla bile milyarlarca dolar tasarruf edileceğini anlattı.

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