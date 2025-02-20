Kuveyt ordusu tatbikat sırasında 2 askerin öldüğünü duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanlığı, gerçek mühimmatla gerçekleştirilen gece atış tatbikatı sırasında kara kuvvetlerinden iki askerin şehit olması ve bazılarının yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uzman soruşturma ekiplerinin kazanın ayrıntılarını ve nedenlerini ortaya çıkarmak, belirlenen düzenlemelere uygun olarak gerekli tedbirleri almak üzere çalışmalarına başladığı belirtildi; olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.