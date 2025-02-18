İsrail askerleri Batı Şeria’da ilk yardım ekibini darbetti!

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin Mülteci Kampı'nda Kızılay'a bağlı bir ambulansta görevli ekibe saldırdığı ve darbettiği kaydedildi.

Açıklamada, darbedilen ilk yardım personelinin, Kızılhaç'la koordineli bir şekilde olay yerindeki bir yaralıyı taşımak üzere bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Nablus kentine bağlı Beyta beldesine baskın düzenledi.

Kasabaya ateş açarak ve gaz bombası atarak giren İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede çıktı. Ağır bir şekilde darbedilen Filistinli bir genç yaralandı, vücudunda morluklar oluştu.

Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Nablus'un güneyindeki Kusra beldesine de baskın düzenlediği, atılan göz yaşartıcı gaz bombası nedeniyle çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bilgisi verildi.

İsrail askerlerinin, Cenin kentinin Yabed, Beytüllahim'in El-Hadr ile Ramallah'ın Beyt Rima ve El-Leben eş-Şarkiyye beldelerine de baskın düzenlediği aktarıldı.

Baskın sırasında evlere ve dükkanlara ses ve gaz bombası atıldı, olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'NIN KUZEYİNE YÖNELİK SALDIRILARI

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.