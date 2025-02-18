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Hastaneye kaldırılmıştı! Papa Francis’in sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.02.2025 23:34 Güncelleme: 18.02.2025 23:53
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Hastaneye kaldırılmıştı! Papa Francis’in sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Vatikan, 14 Şubat’tan bu yana hastanede tedavi altına olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in her iki akciğerinde de zatürre başlangıcı olduğunu açıkladı. Açıklamada, 'Papanın bugün öğleden sonra çekilen göğüs tomografisi daha ileri farmakolojik tedavi gerektiren çift taraflı zatürre başlangıcını göstermiştir. Bununla birlikte Papanın morali yüksek ve tedaviye yanıt veriyor' ifadelerine yer verildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Gemelli Hastanesi'nde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa Francis'in her iki akciğerinde de zatürre başlangıcı olduğu bildirilerek, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başlanan tedavinin bu gelişme ile daha karmaşık hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Papa'nın laboratuar testleri, göğüs röntgeni ve klinik durumu karmaşık bir tablo sunmaya devam ediyor. Papanın bugün öğleden sonra çekilen göğüs tomografisi daha ileri farmakolojik tedavi gerektiren çift taraflı zatürre başlangıcını göstermiştir. Bununla birlikte Papanın morali yüksek ve tedaviye yanıt veriyor" denildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)
Adı açıklanmayan bir yetkili, Papa Francis'in solunum cihazına bağlanmadığını ve kendi başına nefes aldığını söyledi. Papanın tüm halka açık etkinlikleri pazar gününe kadar iptal edilirken, Papa'nın iyileşene kadar hastanede kalacağı aktarıldı. Papa'nın bakteriyel mi yoksa viral bir enfeksiyondan mı muzdarip olduğu belirtilmedi.

Öte yandan, Papa Francis'in gençliğinde geçirdiği akciğer zarı iltihabı hastalığı sonucu akciğerinin bir bölümü alınmıştı.

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