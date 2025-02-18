Hastaneye kaldırılmıştı! Papa Francis’in sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

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Vatikan tarafından yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa Francis'in her iki akciğerinde de zatürre başlangıcı olduğu bildirilerek, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başlanan tedavinin bu gelişme ile daha karmaşık hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Papa'nın laboratuar testleri, göğüs röntgeni ve klinik durumu karmaşık bir tablo sunmaya devam ediyor. Papanın bugün öğleden sonra çekilen göğüs tomografisi daha ileri farmakolojik tedavi gerektiren çift taraflı zatürre başlangıcını göstermiştir. Bununla birlikte Papanın morali yüksek ve tedaviye yanıt veriyor" denildi.