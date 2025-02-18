Filistin hükümeti Gazze’nin yeniden imar planı maliyetini açıkladı

(Foto: AA)

Filistin hükümeti açıklamasında, Mısır ve diğer dost Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler herhangi bir gerekçe ya da bahaneyle zorla yerinden edilmeksizin bölgenin yeniden inşa etme planını destekleme çabalarına dikkati çekti.

FİLİSTİN BAŞBAKANI İLE AP HEYETİ GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ikinci büyük siyasi grubu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez başkanlığındaki AP heyetiyle bir araya geldi.

Başbakan Mustafa, görüşmede, Filistin hükümetin şu aşamada Gazze Şeridi'ndeki önceliğinin geçici barınmanın ve yeniden temel hizmetlerin sağlanması ile altyapının zemin hazırlığının gerçekleştirilmesi olduğunu aktardı.

İsrail'in Batı Şeria'daki mülteci kamplarına, köylere, beldelere ve kentlere düzenlediği saldırılarına devam ettiğine dikkati çeken Mustafa, 40 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini; evlerinin, tesislerin ve altyapının yıkıldığını ifade etti.

Mustafa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının tırmandığını, Filistin bölgeleri arasındaki ulaşım ve hareketi aksatmak için 900'den fazla kontrol noktası kurulduğunu; ekonomik savaşın; Filistin vergi gelirlerinin kesintisinin devam ettiğini kaydetti.

(Foto: AA)

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 271 Filistinli öldü, 111 bin 693 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırıların ardından Hamas ile arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.