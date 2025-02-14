Rus ve Ukraynalı yetkililer Suudi Arabistan’da buluşacak

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik süreçle ilgili olarak ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Görüşmeye ilişkin detaya girmeyen Trump, savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini vurguladı.