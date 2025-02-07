Trump’tan skandal karara imza! Netanyahu için UCM’ye yaptırım

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören karara imza attı.

MALİ YAPTIRIMLAR VE VİZE KISITLAMALARI

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın ABD ve İsrail gibi müttefiklerini hedef alan UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir kararname imzalayacağını ifade etmişti. Yetkili, kararnamenin ABD vatandaşları ya da ABD müttefiklerine yönelik UCM soruşturmalarına yardımcı olan bireylere ve aile üyelerine mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulanmasına izin vereceğini açıklamıştı.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Bunun ardından ABD Kongresi UCM'ye yaptırım uygulamak için harekete geçmişti.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ

UCM, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallat'ın UCM'ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda o ülke makamları tarafından tutuklanarak UCM'ye teslim edilmesi gerekiyor.