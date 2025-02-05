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Nijerya’da okul yangını faciası! Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 05.02.2025 22:59
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Nijerya’da okul yangını faciası! Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti

Zamfara eyaletindeki bir okulda çıkan yangından ilk belirlemelere göre 17 öğrenci can verirken, 12 öğrenci de yaralandı. Görgü tanıkları, yangının bir evde başladığını ve okula sıçradığını belirtti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yer alan Kauran Namoda kasabasındaki bir okulda yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 17 öğrenci hayatını kaybetti, 12 öğrenci de yaralandı.

Yetkililer, hayatını kaybeden öğrencilerin yaşlarının 7 ila 17 arasında değiştiğini belirtti. Polis, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Görgü tanıkları, yangının bir evde başladığını ve okula sıçradığını belirtti.

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Nijerya’da okul yangını faciası! Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti Nijerya’da okul yangını faciası! Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti Nijerya’da okul yangını faciası! Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti
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