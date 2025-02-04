ABD Senatosu Donald Trump’ın Enerji Bakanı adayı Wright’a onay verdi

Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Wright'ın Enerji Bakanı olması için 59 senatör "evet", 38 senatör "hayır" oyu kullandı.

Böylece Chris Wright, ABD'nin yeni Enerji Bakanı oldu.

Liberty Energy'nin Üst Yöneticisi (CEO) olan Wright, geçen ay Senato'nun Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi'nde katıldığı oturumda, ABD'nin enerji hakimiyetini yeniden tesis etme sözü vermişti.

Fosil yakıt savunucusu olarak bilinen Wright, LinkedIn'de 2023'te paylaştığı bir videoda "İklim krizi diye bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.