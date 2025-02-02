Hizbullah’ın eski lideri Nasrallah’ın cenaze töreni için tarih belli oldu

Hizbullah lideri Naim Kasım, önceden kaydedilmiş bir açıklama yayınladı.

Kasım açıklamasında, 27 Eylül 2024'te İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden eski lider Hasan Nasrallah'ın 23 Şubat'ta defnedileceğini duyurdu.

Kasım, 3 Ekim'de öldürülen Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin'in de 23 Şubat'ta toprağa verileceğini söyledi. İsrail'i ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal etmekle suçlayan Kasım, Hizbullah'ın sabırlı olacağını ve Lübnan devletinin sorumluluğunu yerine getirmesini bekleyeceğini ifade etti. Kasım, arabulucu ülkelere de "İsrail saldırganlığını" durdurmaları için baskı yapacağını aktardı.

Hizbullah'ın bazı kazanımlar elde ettiğini ve kayıplar verdiğini belirten Kasım, "Asıl başarı direnişin kararlılığı ve İsrail'in bunu kıramayacağını kanıtlamaktır" dedi.



Kasım, ateşkes anlaşmasının ardından evlerine geri dönen Lübnan halkının görüntülerinin "halkın özgürleşmesine" işaret ettiğini söyledi.