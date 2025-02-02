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Fransa'da trafikte dehşet anları: 1000'den fazla kişi mahsur kaldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 16:44 Güncelleme: 02.02.2025 16:47
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Fransa’da trafikte dehşet anları: 1000’den fazla kişi mahsur kaldı

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie vilayetinde otoyola kaya parçalarının düşmesi sonucu kilitlenen trafikte 1000'den fazla kişi mahsur kaldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Savoie vilayetinde tatil beldelerine ulaşım sağlayan RN90 otoyoluna dün 3 büyük kaya parçası düştü.

Bir otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı olayda, kara yolu trafiği durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay nedeniyle, 1000'den fazla kişi, geceyi civardaki kasabalarda bulunan sığınma merkezlerinde geçirmek zorunda kaldı.

Savoie Valiliği otoyolda hasar giderme çalışmalarının sürdüğünü ve ulaşımın normal seyrine dönmesinin birkaç gün alacağını açıkladı.

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Fransa’da trafikte dehşet anları: 1000’den fazla kişi mahsur kaldı Fransa’da trafikte dehşet anları: 1000’den fazla kişi mahsur kaldı Fransa’da trafikte dehşet anları: 1000’den fazla kişi mahsur kaldı
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