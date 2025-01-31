Siyonistlerin korkulu rüyası: Muhammed Deif! İsrail’in kalbine hançeri saplayan Deif'in hayat hikayesi
Filistin direniş örgütü Hamas’ın sözcüsü Ebu Ubeyde, askeri kanadı El Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Deif’in şehadete yürüdüğünü duyurdu. Terör devleti İsrail’in demir kubbesini yerle bir eden 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu’nun arkasındaki isimlerden biri olarak bilinen Deif, İsrail’in kalbine sapladığı hançerlerle tanınıyor. Peki siyonistlerin yıllarca her yerde aradığı ancak bulamadığı 'Misafir' lakaplı Muhammed Deif kimdir? İşte İsrail’in üzerine kabus gibi çöken Hamas’ın şehit lideri Deif’in hayatı ve İsrail’e karşı yaptığı operasyonlar...
El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Başkomutanı Muhammed Deif başta olmak üzere Silah ve Muharebe Hizmetleri Komutanı Gazi Ebu Tamaa, İnsan Gücü ve Tedarik Birimi Komutanı Raid Sabit ve Han Yunus Tugayı Komutanı Rafei Seleme'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda askeri komutanın şehit düştüğünü doğruladı.
Ebu Ubeyde, liderlerinin şehit olmasından sonra direnişin daha da güçlendiğini belirterek İsrail'in işgaline karşı mücadelelerindeki kararlılıklarının arttığını vurguladı.
"Her liderin kaybı, yerine binlercesinin gelmesi demektir" diyen Ebu Ubeyde, şehit başkomutan Muhammed Deif için şu ifadeleri kullandı:
"NASIL OLUR TARİHE ŞEHİT OLARAK GEÇMEDEN ANILSIN?..."
"Nasıl olur da 30 yıldan fazla süredir mücadele eden Muhammed Deif, tarihe şehit olarak geçmeden anılsın? Nasıl olur da El Kassam'ın en sağlam direği Mervan İsa yatağında ölür? Komutanlarımıza layık olan budur. Onlar, Aksa Tufanı'nda düşmanı kalbinden vuran zehirli hançeri sapladılar."
Peki, İsrail'in kalbine sadece Aksa Tufanı Operasyonu'nda değil öncesinde de defalarca zehirli hançeri saplayan ve işgalci güçlerine sayısız operasyonlar düzenleyerek direnişin seyrini değiştiren Muhammed Deif kimdir?
YOKSUL BİR AİLEDE MÜLTECİ KAMPINDA DOĞDU
Muhammed Deif, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından kurulan Han Yunus Mülteci Kampı'nda 1965 yılında doğdu. Deif, memleketleri El-Kuba'dan zorla göç ettirilen yoksul mülteci anne ve babanın oğluydu.
Deif, babasıyla birlikte iplikçilik ile döşemecilikte çalışırken, bir kümes hayvanı çiftliği kurdu ve ailesine yardım etmek için bazen okulu bırakmak zorunda kaldı.
FEN BİLİMLERİ UZMANI BİR TİYATROCU
Eğitimine aralıklarla da olsa devam eden Deif, Gazze İslam Üniversitesi'nde fizik, kimya ve biyoloji eğitimi görerek fen bilimleri alanında lisans derecesi aldı. Deif üniversitenin eğlence komitesine de başkanlık etti ve sık sık sahnede performans sergiledi.
Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerden biri olan Şarkul Avsat, Deif'in büyüdüğü mahalledeki arkadaşları onun nazik, iyi bir mizah anlayışına sahip, iyi kalpli ve içine kapanmaya eğilimli olduğunu aktardı.
Al Jazeera Net'in raporuna göre, Deif, Filistinli bir tiyatro oyuncusuydu. İsrail işgali tarafından tasfiye edilmek üzere en çok aranan kişilerden biri olmadan önce, Filistin'de "Geri Dönenler" adı verilen ilk İslami sanat grubunun kurulmasına katkıda bulundu.
İLK ÜYELİĞİ: MÜSLÜMAN KARDEŞLER
Vaktinin geri kalanını camilerde cemaatle geçiren Deif, 1987 yılında aktif olarak Müslüman Kardeşler'e katıldı.
1987'deki Birinci İntifada (Filistin ayaklanması) sırasında Hamas'a katıldıktan sonra asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Masri iken Muhammed Deif adını aldı.
1989'da, ilk Filistin İntifadası sırasında Deif İsrail tarafından tutuklandı ve 16 ay gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
KASSAM TUGAYLARI'NIN KURULMASINDAKİ ROLÜ
Tutukluluğu sırasında Deif, Zekeriyya El Şorbagi ve Salah Şehade ile işgal askerlerini ele geçirmek amacıyla Hamas'tan ayrı bir hareket, yani El Kassam Tugayları kurma konusunda anlaştı. Deif, Hamas'ın silahlarının geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir role sahipti ve bu da onu işgalin arananlar listesindeki ana isimlerden biri haline getirdi.
Deif, 1990'lı yıllarda Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın kurucuları arasında yer aldı.
YAHYA AYYAŞ'IN YANINDA EĞİTİM ALDI
Deif'in hareketin saflarında hızla yükseldiği ve Filistin'de patlayıcı üretmenin yolunu bulduğu için sıklıkla 'Mühendis' olarak adlandırılan ünlü Filistinli patlayıcı tasarımcısı Yahya Ayyaş'ın yanında eğitim aldı. Deif, Hamas savaşçılarının Gazze'den İsrail'e girmesini sağlayan tünellerin inşasına yardımcı olurken, Hamas'ın imza silahı olan Kassam roketinin tasarlamasıyla da tanınıyordu.
İSRAİL'E KARŞI OPERASYON!
1993'te direnişin sembol isimlerinden İmad Akl'ın şehit edilmesinin ardından Deif, İsrail askeri Nachshon Waxman'ın yakalanması da dahil olmak üzere birçok operasyonu yönetti.
1994 yılındaki konuşmasında Deif, esir alınan İsrailli asker Nachshon Waxman'ın serbest bırakılmasına karşılık olarak Hamas'ın kurucu lideri Şeyh Ahmed Yasin'in serbest bırakılmasını talep etti.
Deif, 5 Ocak 1996'da Yahya Ayyaş'ın (direnişin en önemli simgelerinden biri) öldürülmesinin ardından misilleme olarak bir dizi komando operasyonu planladı. Yürüttüğü operasyonlar, 50'den fazla siyonistin ölümüyle sonuçlandı.
NEDEN "MİSAFİR" LAKABI?
Deif, bir dönem Gazze Şeridi'ndeki bazı Kassam liderleriyle birlikte Batı Şeria'ya taşındı ve bir süre orada kaldı, burada Kassam Tugayları'nın bir şubesinin kurulmasına nezaret etti.
Bir süre Batı Şeria'daki varlığı ve güvenlik nedenleriyle çok fazla yer değiştirdiği için kendisine "Misafir" lakabı takılmış, bu sırada Batı Şeria'daki Hamas'ın silahlı kanadının inşasına katkıda bulunmuştu.
Filistin Yönetimi Deif'i Mayıs 2000'de tutukladı ancak Hamas'ın askeri kanadının performansının gelişmesinde niteliksel bir dönüm noktası olarak kabul edilen El Aksa İntifadası'nın başlamasıyla kaçmayı başardı.
Bu gelişme Deif'in büyük yeteneğini de ortaya çıkardı. Deif artık onlarca ölü ve yüzlerce yaralı bırakan niteliksel operasyonlarla işgali rahatsız eden saldırılar düzenliyordu.
2002: KASSAM LİDERİ DEİF VE HEDEF ALINDIĞI SAYISIZ SUİKAST
Dönemin lideri Salah Şehade'nin şehit edilmesinin ardından 2002'de Kassam Tugayları'nın lideri oldu.
Aynı yıl aracının hedef alınması sonucu yaralandı ve örgütün lideri doktor Abdülaziz El Rantisi tarafından bilinmeyen bir yerde tedavi edildi.
En zorlu suikast girişimi 2002'de gerçekleşti ve Deif mucizevi bir şekilde kurtuldu ancak bir gözünü kaybetti.
İSRAİL AİLESİNİ KATLETTİ
İsrail tarafından hayatına yönelik birkaç suikast girişiminde daha bulunuldu. Suikastlardan birinde bir bacağından ciddi yaralar aldı.
2014 yılının Ağustos ayında Deif'in eşi ve yedi aylık oğlu, Gazze'de bir evi hedef alan İsrail hava saldırısında öldürüldü.
11 gün süren Mayıs 2021 savaşı sırasında İsrail ordusu, hem askeri hem de sivil bölgeleri ve Hamas yeraltı sahalarını bombalayarak kendisine ulaşmaya çalışırken iki ayrı suikast daha düzenledi fakat yine başarısız oldu.
AZMİ HAYRAN BIRAKTI: HALK KAHRAMANI DEİF
İsrail, Deif'i İsrail askerlerine yönelik sayısız saldırının sorumlusu ve işgal ordusunun kendisine 5 ayrı kez suikast düzenlemeye çalıştığı çok sayıda askeri operasyonun arkasındaki beyin olmakla suçluyor.
Deif'in Kassam Tugayları'nı yönetmedeki azmi onu Filistinliler arasında bir "halk kahramanı" haline getirdi.
Grubun tünel ağını da onun geliştirdiği düşünülüyor.
ONLARCA SUİKASTTA İSRAİL İSTİHBARATINI ATLATTI!
Muhammed el Deif, onlarca yıldır İsrail'in en çok aranan kişilerinden biri olarak görülüyordu; çünkü İsrail'in güvenlik ve askeri servisleri onu takip ediyordu.
Konuğun teknolojiyi kullanmadığı ve halka açık yerlere çıkmadığı biliniyordu. Hareketleri çok dikkatli hesaplanıyordu ve yalnızca kritik zamanlarda, özellikle de Hamas'ın İsrail'le yürüttüğü savaşlar sırasında ortaya çıkıyordu.
Hatta bir İsrail istihbarat görevlisi The Economist'e verdiği demeçte onun hayatta kalma becerilerini "efsanevi" olarak yorumladı.
HAYALET DEİF: İSRAİL İSTİHBARATINI BAŞARISIZLIĞA BÖYLE SÜRÜKLEDİ
Deif, sadece ses kayıtları yayınlıyordu ve medyada karartılmış bir form dışında görünmediği için "Hayalet" olarak tanındı.
Araştırıldığında da Deif'e, diğer adıyla Ebu Halid'e (Halid'in babası) ait yalnızca üç fotoğraf bildiriliyor: Bunlardan birinde yüzü, diğerinde maskeli olduğu ve üçüncüsünde ise gölgesinin göründüğü fotoğraf. Bu, Hamas tarafından yayımlanan ses kayıtlarının üzerine yerleştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir görüntüydü.
Bu da İsrail istihbaratını birçok kez başarısız suikasta sürükledi.
AKSA TUFANI OPERASYONU'NUN İSİM BABASIYDI: 7 EKİN SABAHI O DUYURDU
İsrail işgal güçleri, Deif ve Yahya Sinvar'ı 7 Ekim 2023'te siyonist işgaline karşı gerçekleştirdikleri Aksa Tufanı Operasyonu'nun baş mimarları olarak tanımladı.
7 Ekim sabahı Hamas, Deif'in 'El-Aksa Tufanı Operasyonu'nu duyurduğu nadir bir ses kaydını yayınladı. Deif ses kaydında saldırının, İsrail'in Kudüs'teki El-Aksa Camii'ne yaptığı baskınlara karşılık olduğunu bildirdi.
"ZAMANININ SONA ERDİĞİNİ ANLAMASI GÜNÜDÜR"
Nadiren konuşan ve kamuoyunda görünen 59 yaşındaki Deif, Hamas'ın İsrail'i Filistinlilere karşı işlediği suçları durdurması, tutukluları serbest bırakması ve Filistin topraklarına yönelik işgali durdurması yönünde defalarca uyardığını söyledi ve Operasyon sabahı şöyle dedi:
"Bugün El-Aksa'nın öfkesi, halkımızın ve milletimizin öfkesi patlıyor. Mücahitlerimiz, bugün bu suçluya zamanının sona erdiğinin anlamasını sağlama günüdür."
7 Ekim'de başlayan Gazze savaşının ilk günlerinde, Deif'in kardeşi ve ailesinin diğer üyeleri, İsrail hava saldırısında evlerinin hedef alınması sonucu öldürüldü.
Deif, Hamas askeri operasyonuna resmi olarak 'El-Aksa Tufanı' adını veren ilk kişiydi ve en çok aranan İsrail hedefleri arasında yer alıyordu.
SON HALLERİ KAYITLARA BÖYLE GEÇTİ
Geçtiğimiz günlerde El Cezire tarafından yayınlanan "Bilinmeyen Daha Çoktur" belgeselinde, Deif'in Aksa Tufanı Operasyonu'nu planlarkenki görüntüleri yayınlanmıştı.
Görüntülerde Operasyon'un israil'in Filistin halkına karşı devam eden suçları ve uluslararası yasaların işgalini reddetmesi, Amerikan ve Batı'nın desteği ve uluslararası sessizlik karşısında başlatıldığını ifade ediyor ve şu tarihi cümleleri kuruyor:
"Sen buradayken, bu topraklara bizim tarafımızdan binlerce tohum ekildi ve zorbalar bizi ne kadar kökünden sökmeye çalışırsa çalışsın tohumlar filizlenecek. Ben burada benim için birçok fedakarlıkta bulunana sevgili ülkem içindeyim ve onun gibi bizim de fedakarlıklarımız devam ediyor, yolun gerisinde kalmayacağız."
SİNVAR KARDEŞLERLE "ÖZEL İLİŞKİSİ"
Deif, ileride siyasi ağır toplar olacak iki kişiden sadece birkaç metre uzakta büyüdü. Gazze'deki Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar yakınlardaki bir ara sokakta yaşıyordu; Hamas'ın laik rakibi Fetih'in güvenlik şefi olacak olan Muhammed Dahlan ise başka bir sokakta yaşıyordu. Deif her ikisiyle de küçük yaşlardan itibaren arkadaştı ve çocuklar birlikte futbol oynuyordu.
El-Kassam'da kıdemli bir komutan olan Muhammed Sinvar'ın, hayatta kalan en önde gelen ve en eski liderliği olan Muhammed El-Deif'in arkasındaki "tugaylara" liderlik edeceğine inanılıyor.
Yerel medyanın aktardığına göre Deif ve Sinvar, birçok toplantı ve planlama olmak üzere önemli kararları birlikte alıyorlardı ve özel bir ilişkileri vardı.
Muhammed Sinvar, 7 Ekim saldırısının mimarlarından biri olduğu için İsrail tarafından aranan "Gölge" isimler arasında.
NASIL ŞEHİT EDİLEBİLDİ?
Şarkul Avsat'ın iddiasına göre Dief'in şehit edildiği saldırı 13 Temmuz 2024'te öğleden kısa bir süre önce gerçekleşti ve aynı saldırı Han Yunus bölgesini aniden sarsan bir dizi şiddetli baskının ardından yaklaşık 90 Filistinlinin ölümüne yol açtı.
New York Times'ın aktardığına göre İsrail saldırılarında her biri 2.000 pound ağırlığında bombalar kullandı.
Han Yunis Tugayı komutanı Rafi Salameh'in bazı akrabaları ve "Kassam" güçleri tarafından şehirdeki bir mezarlığa gömüldüğü öne sürülüyor.
UCM'NİN HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI
Geçtiğimiz Kasım ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi, "Misafir" lakaplı Deif ve "Hamas" hareketinin Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'ye 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.
Mahkeme ayrıca bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında insanlığa karşı suçlar ve Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarmıştı.
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