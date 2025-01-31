Siyonistlerin korkulu rüyası: Muhammed Deif! İsrail’in kalbine hançeri saplayan Deif’in hayat hikayesi

El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Başkomutanı Muhammed Deif başta olmak üzere Silah ve Muharebe Hizmetleri Komutanı Gazi Ebu Tamaa, İnsan Gücü ve Tedarik Birimi Komutanı Raid Sabit ve Han Yunus Tugayı Komutanı Rafei Seleme'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda askeri komutanın şehit düştüğünü doğruladı.

Ebu Ubeyde, liderlerinin şehit olmasından sonra direnişin daha da güçlendiğini belirterek İsrail'in işgaline karşı mücadelelerindeki kararlılıklarının arttığını vurguladı.

"Her liderin kaybı, yerine binlercesinin gelmesi demektir" diyen Ebu Ubeyde, şehit başkomutan Muhammed Deif için şu ifadeleri kullandı:

"NASIL OLUR TARİHE ŞEHİT OLARAK GEÇMEDEN ANILSIN?..."

"Nasıl olur da 30 yıldan fazla süredir mücadele eden Muhammed Deif, tarihe şehit olarak geçmeden anılsın? Nasıl olur da El Kassam'ın en sağlam direği Mervan İsa yatağında ölür? Komutanlarımıza layık olan budur. Onlar, Aksa Tufanı'nda düşmanı kalbinden vuran zehirli hançeri sapladılar."

Peki, İsrail'in kalbine sadece Aksa Tufanı Operasyonu'nda değil öncesinde de defalarca zehirli hançeri saplayan ve işgalci güçlerine sayısız operasyonlar düzenleyerek direnişin seyrini değiştiren Muhammed Deif kimdir?

YOKSUL BİR AİLEDE MÜLTECİ KAMPINDA DOĞDU

Muhammed Deif, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından kurulan Han Yunus Mülteci Kampı'nda 1965 yılında doğdu. Deif, memleketleri El-Kuba'dan zorla göç ettirilen yoksul mülteci anne ve babanın oğluydu.

Deif, babasıyla birlikte iplikçilik ile döşemecilikte çalışırken, bir kümes hayvanı çiftliği kurdu ve ailesine yardım etmek için bazen okulu bırakmak zorunda kaldı.

FEN BİLİMLERİ UZMANI BİR TİYATROCU

Eğitimine aralıklarla da olsa devam eden Deif, Gazze İslam Üniversitesi'nde fizik, kimya ve biyoloji eğitimi görerek fen bilimleri alanında lisans derecesi aldı. Deif üniversitenin eğlence komitesine de başkanlık etti ve sık sık sahnede performans sergiledi.

Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerden biri olan Şarkul Avsat, Deif'in büyüdüğü mahalledeki arkadaşları onun nazik, iyi bir mizah anlayışına sahip, iyi kalpli ve içine kapanmaya eğilimli olduğunu aktardı.