Libya’ya yasadışı silah satışı iddiası! Eski BM yetkilisi Kuang tutuklandı

Global News internet sitesinin haberine göre Montreal'de BM'ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üst düzey yetkilisi Kuang Chi Wan tutuklandı.

Kuang, Çin ile Libya arasında 1,5 milyar Kanada doları (1,1 milyar ABD doları) değerinde "silah anlaşmalarını kolaylaştırmaya çabalamakla" suçlandı.

İlk olarak Ocak 2023'te yakalanan Kuang, silah anlaşmalarından faydalanarak ABD Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı ihlal etmekle itham edildi.

Kuang'ın 2019-22 arası Çin-Libya arası planlı yasadışı silah ve petrol anlaşmalarıyla uluslararası silah ve ticaret yaptırımlarını ihlal ettiği iddia edildi.

Kaynak gösterilen FBI belgelerine göre Kuang, komploculardan birinin "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel danışmanı" olduğunu FBI'a söyledi.

"James" olarak da tanınan 62 yaşındaki Kuang'ın, plana dahil 7 kişiden biri olduğu iddia edilirken, haberde diğer kişilerin isimleri aktarılmadı.