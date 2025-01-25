Endonezya ve Japonya deniz suçlarıyla mücadele için ortak tatbikat yaptı
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Antara News sitesinin haberine göre, Endonezya ve Japonya'nın düzenlediği ortak tatbikat, başkent Cakarta'nın açıklarında yapıldı.
Endonezya ve Japonya, deniz suçlarıyla mücadele kapsamında ortak tatbikat düzenledi.
Antara News sitesinin haberine göre, Endonezya ve Japonya'nın düzenlediği ortak tatbikat, başkent Cakarta'nın açıklarında yapıldı.
Endonezya Deniz Güvenliği Ajansı ve Japonya Sahil Güvenliğinin yürüttüğü tatbikat, deniz suçlarıyla mücadele amacıyla düzenlendi.
İki ülkenin devriye gemilerinin kullanıldığı tatbikatta, şüpheli bir korsan gemisine yönelik müdahale simüle edildi.
Japonya Sahil Güvenliğinden bir yetkili, yaptığı açıklamada, "Bu tatbikatın amacı suçla mücadelede ve karasularının izlenmesinde iki taraf arasındaki işbirliğini güçlendirmek." dedi.