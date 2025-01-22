Tel Aviv’de bıçaklı saldırı! Yaralılar var | Saldırganın kimliği belli oldu

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Nahalat Binyamin bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 4 kişinin yaralandığı, saldırganın ise olay yerinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

İsrail'in Tel Aviv kentinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Nahalat Binyamin bölgesine gelen bir saldırgan, elindeki bıçakla çevredekilere saldırarak 4 erkeği yaralad

VURULAN SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Polis Sözcüsü Aryeh Doron, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın yoldan geçen bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklarken, saldırganın 18 Ocak'ta turist vizesiyle İsrail'e giren 29 yaşındaki Fas uyruklu Abdelaziz Kaddi olduğu tespit edildi. Şahsın aynı zamanda ABD'de oturum iznine sahip olduğu kaydedilirken, olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Olası suç ortaklarının bulunma ihtimali nedeniyle halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı. Saldırıda yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

SHİN BET İSRAİL'E GİRİŞİ SIRASINDA SORGULAMIŞ

İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'ten yapılan açıklamada ise, olayın faili saldırganın İsrail'e girişi sırasında sorgulandığı belirtilerek, "Şahıs, İsrail'e girişi sırasında sorgunun yanı sıra ek kontrolleri de içeren bir güvenlik değerlendirmesinden geçti. Süreç sonunda İsrail'e girişine engel bir güvenlik riskinin olmadığına karar verildi" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı açıklandı.