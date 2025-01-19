Alman istihbaratından rezalet operasyon! Masum genç gizli servis kumpasına kurban gitti!

Almanya'da İsrail Büyükelçiliği'ne terör saldırısı planladığı iddiasıyla tutuklanan Libyalı genç Omar A. (28) masum olduğu ortaya çıktı. Yabancı bir istihbarat birimi tarafından iletilen ve sözde saldırı planlarını kanıtlayan yazışmaların tamamen uydurma olduğu belirlendi. Delillerin ise sahte olduğu tespit edildi.

"TERÖRİST" HİKAYESİ UYDURULDU

SABAH'ın haberine göre 19 Ekim 2024 tarihinde evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve Federal Başsavcılığın talebi üzerine tutuklanan Omar A., basında anında terörist ilan edilerek yargısız infaza uğramıştı.

Genç, hakkındaki suçlamaları reddetse de, terör saldırısından sonra kaçıp sığınacağı iddia edilen amcasının evi de basıldı ve ona dair bir "terörist" hikayesi uyduruldu.

YABANCI İSTİHBARATTAN GELEN BİLGİLER

Ancak, gencin cep telefonunda yapılan incelemeler, yazışmalarının terör saldırısı hazırlığından çok, bir kadınla aşk içerikli konuşmalar olduğunu ortaya koydu.

Almanya'ya iletilen terörist yazışmaların, bir başka ülkenin yabancı istihbarat servisi tarafından gönderildiği savunuldu. Bu yazışmalar, Omar A.'nın İsrail Büyükelçiliği'ne yönelik bir saldırı planladığı iddiasıyla Almanya'ya ulaştırıldı.

DAEŞ ÜYESİ İDDİASI

Söz konusu yazışmalarda, zanlı açıkça İsrail'in Berlin Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenleyeceğini belirtmişti.

Ancak yapılan incelemeler, gencin aslında bir kadınla yazıştığını ve yazışmaların tamamen değiştirilmiş olduğunu ortaya çıkardı. Gizli servislerin "DAEŞ üyesiyle yazışıyordu" şeklindeki iddialarının ise, aslında bir kadınla yapılan konuşmalar olduğu belirlendi.

MASUM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Almanya'da, İsrail Büyükelçiliği'ne terör saldırısı planladığı iddiasıyla tutuklanan Libyalı genç Omar A.'nın (28), masum olduğu ortaya çıktı. Gencin, terörist saldırı hazırlığı yaptığına dair sunulan yazışmaların tamamen gerçekdışı olduğu belirlendi.

YABANCI İSTİHBARATIN SAHTE DELİL İDDİASI

Almanya makamları, kendilerine iletilen delillerin sahte olabileceği şüphesiyle istihbarat servisine başvurdu. Buna karşılık, istihbarat servisi, yazışmaları "Bize bir aracıdan satıldı." diyerek savundu. Ancak, bu açıklamanın doğruluğu hâlâ belirsizliğini koruyor.

İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRI PLANI: GERÇEKTEN VAR MIYDI?

İstihbarat servisinin gönderdiği yazışmalarda, Omar A.'nın İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı düzenleyeceği iddia edilmişti. Ancak yapılan incelemeler, gencin aslında bir kadınla aşk yazışması yaptığı ve bu yazışmaların sonradan değiştirilmiş olduğu ortaya çıktı.

İddialara göre, Omar A.'nın yazışmalarını DAEŞ üyesi olarak tanıtan istihbarat servisinin, gerçekte bir kadınla yapılan sohbeti hedef aldığı belirlendi.

GİZLİ SERVİSTEN 'YANLIŞ BİLGİ' SAVUNMASI

Almanya'ya yapılan ihbarın sahte olduğu ortaya çıkınca, istihbarat servisi kendini savunarak "Bilgileri başka bir kaynaktan aldık." dedi. Ancak bu açıklama, durumun karmaşık ve belirsiz olduğunu gösteriyor.

SKANDAL SINIR DIŞI KARARI

Yapılan soruşturmada, Omar A.'nın suçsuz olduğu kanaatine varılmasına rağmen, Almanya gencin sınır dışı edilmesine karar verdi.

Federal Başsavcı Jens Rommel, sahte istihbarat bilgilerinin güvenilirliği konusuna dikkat çekerek, benzer durumların gelecekte daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

YARGISIZ İNFAZ VE SİYASİ DESTEK

Omar A.'nın gözaltına alınmasının ardından, Almanya hükümeti ve siyasi yetkililerden gelen açıklamalarla, İsrail'e olan destek bir kez daha dile getirildi. Başbakan Olaf Scholz, olayla ilgili olarak "önlenmiş korkakça bir saldırı planı" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise, Almanya'daki terör tehlikesine karşı büyük bir dikkatle hareket ettiklerini ve Yahudi kurumlarının korunmasının önemine değindi.