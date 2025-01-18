İngiltere parlamento komitesi hükümeti Filistin’i tanımaya çağırdı

İngiltere Parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komitesi, Gazze'deki insani durum, Batı Şeria'daki gelişmeler ve yerinden edilen Filistinlilere ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına verdiği karşılık neticesinde çok büyük sivil can kaybı yaşandığı ve Gazze'nin sivil altyapısının yok edildiği belirtildi.

Uluslararası mahkemelerin, Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edilme riskinin bulunduğuna dair kararlarına dikkati çekilen raporda, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının soykırım suçlamalarına yol açacak şekilde uluslararası insancıl hukukun ihlallerini içerdiğine dair makul bir risk olduğuna inanıyoruz." ifadesi yer aldı.

İngiltere hükümetine bağımsız Filistin devletini tanıma konusunda bir zaman çizelgesi açıklama çağrısı yapılan raporda, Filistin devletini tanımanın kalıcı ve sürdürülebilir barış için önemli olduğu belirtildi.

Gazze'nin insani ihtiyaçlarının karşılanması için günlük 500 yardım tırının bölgeye girmesi gerekirken bu sayının ortalama 25'e düştüğüne işaret edilen raporda, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonrası dronlarla sivilleri hedef almasına yönelik iddiaların endişe verici olduğu da kaydedildi.

Raporda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail eylemlerine de yer verildi. Bölgede 7 Ekim 2023-31 Ekim 2024 arasında Filistinlilere ait 1800 yapının İsrail tarafından yıkıldığı bildirilen raporda, aynı dönemde 736 Filistinlinin öldürüldüğü vurgulandı.

Söz konusu tarihlerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 1722 Filistinliyi yerinden edildiği bilgisi de raporda yer aldı.

Komite, raporda, İngiltere hükümetinin, İsrail'in uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını sağlamak için elinden geleni yapması gerektiğine de vurgu yaptı.