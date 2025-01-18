Güney Kore’de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı! Yoon hakkında tutuklama kararı

(Fotoğraf: AA)

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon'un 10 gün içinde savcılığa gönderilmesini planlıyor. Savcılığın, Yoon'u daha kapsamlı şekilde sorgulaması ve hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin tutuklama talebinde bulunmasının ardından bugün erken saatlerde çıktığı söz konusu mahkemede ifade veren Yoon'un gözaltı merkezine geri götürüldüğü bildirilmişti.

(Fotoğraf: AA)

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.