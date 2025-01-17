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Biden 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 17:05
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Biden 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti

ABD Başkanı Joe Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini duyurdu. Bu adım, ülke genelinde ceza adalet sistemi reformlarına yönelik bir hareket olarak dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki son günlerini 'ek ceza indirimi ve afları gözden geçirmeye devam etmek' için kullanacağını belirtti.

Vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepki çeken Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini duyurdu.

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Biden 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti Biden 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti Biden 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti
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