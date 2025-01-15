İsrail resmen tarih verdi! Gazze’de ateşkes oylanacak | İsrailli bakandan flaş açıklama

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İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİNİN TOPLANMASI BEKLENİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail daraltılmış "güvenlik kabinesi" ve hükümetinin; ateşkes ve esir takası anlaşmasının görüşüleceği toplantı için hazırlıklar yaptığı, bazı bakanların programlarını iptal ettiği bildirildi.

İsrail güvenlik kabinesi ve hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak için bugün toplanacağı ifade edildi.

Haberde, Hamas yönetiminin de anlaşmaya olumlu yanıt verdiği ve anlaşmanın bugün imzalanarak duyurulmasının beklendiği aktarıldı.

KAN'a konuşan Filistinli kaynağa göre de ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandı, tüm noktalar üzerinde anlaşmaya varılarak sorunlar çözüldü.

Filistinli kaynak, anlaşmanın yarın açıklanmasının beklendiğini ve duyurulmasının ardından ateşkesin 24-48 saat içinde başlamasının beklendiğini dile getirdi.

İLK REHİNE TAKASI PAZAR GÜNÜ MÜ GERÇEKLEŞECEK?

Bu, anlaşmanın Pazar günü ilk rehinelerin serbest bırakılmasıyla başlayabileceği anlamına geliyor.

Walla haber ajansı, bir İsrailli yetkilinin "Doha'daki rehine anlaşması müzakerelerinde bir ilerleme var. Gazze'deki Hamas askeri lideri Muhammed Sinvar onayını verdi." dediğini aktardı.

Muhammed Sinvar, İsrail işgal güçlerince şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi ve Gazze'deki Hamas'ın komutanı olduğu düşünülüyor.



"HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİ SERBEST BIRAKILACAK"

İsrail merkezli Kanal 12'den yapılan açıklamada ise "Ateşkes anlaşması ile Hamas, ilk gün 3 esiri, 7. gün 4 esiri ve 14. gün 13 esiri serbest bırakacak. Buna karşılık 1000 Filistinli esir serbest kalacak. Anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın üst düzey isimleri serbest bırakılacak. Anlaşmanın ilk aşamasında her gün Gazze Şeridi'ne 600 kamyon insani yardım malzemesi girecek. İsrail ordusu, Netzarim ekseninden çekilecek. İsrail güçleri, Philadelphia ekseninden de çekiliyor. Çok küçük bir kuvvet dışında buradaki çekilme süreci tamamlandı. Anlaşmanın ikinci aşaması 43. günde başlayacak ve 42 gün sürecek." ifadelerine yer verildi.

İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN KARŞILIKLI YALANLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'nun ofisi Hamas'ın rehin alma anlaşmasına yeşil ışık yaktığına dair haberleri yalanladı.

Başbakanlık Ofisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "haberlerin aksine" Hamas'ın henüz müzakerecilere ateşkes-rehinelerin serbest bırakılması anlaşması taslağına ilişkin nihai yanıtını vermediğini söylerken Başbakanlık Ofisi'ne de yalanlama geldi.

İsrail Yayın Otoritesi, Bibi'nin Ofisi'nden yapılan açıklamayı yalanlayarak "Hamas, ateşkesi kabul etti." dedi.