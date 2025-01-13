13 Ocak 2025, Pazartesi
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Lübnan'da yeni hükümetin kurulması için görevlendirme!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 19:12
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Lübnan’da yeni hükümetin kurulması için görevlendirme!

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

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Lübnan’da yeni hükümetin kurulması için görevlendirme! Lübnan’da yeni hükümetin kurulması için görevlendirme! Lübnan’da yeni hükümetin kurulması için görevlendirme!
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