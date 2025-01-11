Katil İsrail ordusu Husi hedeflerini vurdu!

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına İsrail'den misilleme geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Husilerin devam eden füze ve dron saldırılarına yanıt olarak Yemen'in batı kıyısı ve iç kesimlerindeki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Bu kapsamda, Husilerin askeri faaliyetlerinde önemli rol oynayan Hizaz Elektrik Santrali ile El Hudaydah ve Ras Isa limanlarının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Husi terör rejimi, İran'ın terör ekseninin merkezi bir parçasıdır. Husilerin uluslararası nakliye gemilerine ve rotalarına yönelik saldırıları, bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

IDF'nin İsrail ve vatandaşlarına yönelik her türlü tehdide karşı geniş çaplı operasyonlarına devam edeceği vurgulanırken, İsrail basını da IDF'nin son saldırılarında savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları ve casus uçaklar da dahil olmak üzere 20'den fazla askeri uçağın kullanıldığını duyurdu.



"HUSİLER İRAN'IN UZANTISI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Husilere karşılık vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi, Husiler bize karşı saldırganlıklarının bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar ve ödemeye devam edecekler. Husiler, İran'ın bir uzantısı ve Orta Doğu'da İran'ın terörist hedeflerine hizmet ediyorlar. Husiler, küresel seyrüsefer özgürlüğüne zarar vermek de dahil İsrail ve tüm bölge için bir tehlike oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.