Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü

Namibya'nın başkenti Windhoek'ta gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Vang, Çin'in Afrika ile olan ilişkilerine verdiği öneme değinerek, Namibya'nın ulusal koşullarına uygun kalkınma yolu izlemesini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Vang, Çin'in dışişleri bakanlarının geleneksel olarak yeni yılda ilk ziyaretlerini Afrika ülkelerine gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Bu, 35 yıldır hiçbir değişiklik veya kesintiye uğramaksızın, Çin diplomasisinin güzel bir geleneği ve ayırt edici özelliği haline geldi." dedi.

Ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah ise konuşmasında, Namibya ile Çin'in uzun yıllara dayanan dostluk ilişkilerine sahip olduğunu ifade ederek, hükümetinin Çin ile ikili işbirliğini geliştirme çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Vang, Namibya ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı Kongo Cumhuriyeti'ne hareket etti.

Kongo ziyareti sonrasında Çad ve Nijerya'yı ziyaret edecek Vang'ın, Afrika turunu 11 Ocak'ta sona erdirmesi planlanıyor.