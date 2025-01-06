Katar ve Suudi Arabistan’dan Suriye’ye insani yardım!

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 ton gıda ve barınma malzemesi taşıyan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak Uluslararası Şam Havalimanı'na indi.

Bunun insani yardım taşımak amacıyla Katar'dan Suriye'ye kurulan hava köprüsü kapsamında gönderilen 8'inci uçak olduğu kaydedildi.

Öte yandan Suudi Arabistan'dan gönderilen 60 tır yardım da Suriye sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'na ulaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suriye halkına yardım amacıyla Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından kurulan "kara köprüsü" kapsamında yardım malzemeleri taşıyan 60 tır Nasib Sınır Kapısı'na ulaştı.

Tırlarda gıda, barınma ve tıbbi malzemelerin bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca şu ana kadar ilki 1 Ocak'ta olmak üzere Suudi Arabistan'dan Suriye'ye 6 yardım uçağı gönderildiğine işaret edildi.