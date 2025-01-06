Gazze’de sivil katliamı! İsrail okul vuruldu: 40 Filistinli yaralandı

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 40 Filistinli yaralandı

Okulda bulunan siviller, saldırı nedeniyle büyük korku ve panik yaşadı.

İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okul binalarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon insanın büyük çoğunluğu, saldırılar nedeniyle en az bir kez yerinden edildi ve birçoğu okul binalarına sığındı.