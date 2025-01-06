Dünyanın en uzun yaşayan insanın sırrı ortaya çıktı! Keramet o 2 yiyecekteymiş!

Dünyanın en yaşlı insanı ünvanına sahip olan İspanyol Maria Branyas Morera, Ağustos ayında 117 yaşındayken hayatını kaybetmiş ve Tomiko, çok uzun yaşamının kısa bir bölümünde onun tahtına oturmuştu.

Itooka, Mayıs 1908'de doğmuş ve Hyogo Eyaleti, Ashiya'daki bir huzurevinde hayatını kaybetmişti; bu da 20. yüzyılın neredeyse tamamını yaşadığı ve 21. yüzyılın ilk çeyreğine ulaştığı anlamına geliyor.