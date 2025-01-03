Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Ebu Safiyye çağrısı

Sosyal medya hesabı X platformundan açıklamada bulunan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Kolombiyalı tıp ve hemşirelik dernekleri ile sağlık çalışanlarını, Gazze'nin kuzeyinde bombalanarak tahrip edilen ve hastalarla sağlık personelinin zorla çıkarıldığı Kemal Adwan Hastanesinin yöneticisi Dr. Husam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için destek olmaya çağırıyorum."

Petro, Safiyye'nin küçük oğlunun İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek hastaneyi etik nedenlerle bırakmayarak görevine devam ettiği için (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından gözaltına alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, 30 Aralık 2024'teki açıklamasında da İsrail'in Gazze'de kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak yaptığı baskına ilişkin, "Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye gerçek bir kahraman." demişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamasında, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü." ifadelerine yer vermişti.