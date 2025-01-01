01 Ocak 2025, Çarşamba
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Karadağ'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 21:44 Güncelleme: 01.01.2025 22:16
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Karadağ’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu en az 7 kişinin öldüğü bildirildi. Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

SALDIRGAN, ELİNDEKİ SİLAHLA BARDAN KAÇTI
Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.

POLİSTEN VATANDAŞA "EVLERİNİZDE KALIN" ÇAĞRISI
Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

BAR KAVGASI KANA BULANDI
Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.

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Karadağ’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var Karadağ’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var Karadağ’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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