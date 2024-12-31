Terör devletinden Hamas'a bir suikast daha! Resmen üstlendiler
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Eli kanlı terör devleti İsrail Gazze'de ve Lübnan'da kanlı saldırılarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da Hamas'a yönelik suikastlar düzenledi. İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak), Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri suikastını resmen üstlendiği bildirildi.
İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak), Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri suikastını resmen üstlendiği bildirildi.
ARURİ SUİKASTINI ÜSTLENDİLER
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail iç istihbarat servisinin, Lübnan'da üst düzey Hamas yetkilisi Salah Al-Aruri'ye düzenlenen suikastın sorumluluğunu resmen üstlendiği" belirtildi.
6 KİŞİ DAHİYE'DE KATLEDİLDİ
Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen Dahiye'de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.