Kuzey Kore'den Rusya ile "askeri iş birliği güçlendirme" sözü

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim, yeni yıl vesilesiyle Putin'e mektup gönderdi.

Kim mektubunda, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğini daha da güçlendirilmesi vaadinde bulunurken Rusya ile "kapsamlı stratejik ortaklığı" derinleştirme arzusunu ifade etti.

Bu işbirliğinin, iki ülke halkları için "güçlü uluslar inşa etmek ve barış ile refahı sağlamak" için önemli olduğunu vurgulayan Kim, Putin'e, "sorumluluk dolu liderlik görevinde" başarı diledi.

Kim ayrıca, Rus halkı için "refah, mutluluk ve esenlik" temennisinde bulundu.