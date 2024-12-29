Şehit Haniye iddiasına Hamas’tan yalanlama

Hamas, Haniye suikastına ilişkin İsrail basınının öne sürdüğü iddiaların ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Haniye'nin Tahran'da ikamet ettiği odaya önceden yerleştirilen "hassas bomba" ile öldürüldüğüne ilişkin haberlerin "Siyonist işgal tarafından yayılan bir dizi yalan" olduğu ifade edildi.

Hamas ile İran güvenlik birimlerinin yürüttüğü ortak soruşturma sonucunda, suikastın doğrudan Haniye'nin cep telefonu sinyalini hedef alan 7,5 kilogram ağırlığında güdümlü bir füzeyle gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İşgalcilerin bugün söylediklerinin ve yayınladıklarının, dikkatleri, İran'ın resmi karargahlarından birini hedef alan bir füzeyle egemenliğini ihlal etmek gibi entegre bir suçtan başka yöne çekmek için umutsuz bir girişim olduğu" kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Heniyye'yi Tahran'da kaldığı odaya daha önceden yerleştirilen "hassas bomba" ile öldürdüğünü öne sürmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye, bir konukevinde 31 Temmuz'da düzenlenen suikast sonrası hayatını kaybetmişti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikastı Tel Aviv'in yaptığını ilk kez doğrulamıştı.