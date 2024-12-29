Kazakistan’da düşürülen Azerbaycan uçağının kara kutuları Brezilya’ya gönderilecek

Kazakistan: Aktau yakınlarında düşen uçağın kara kutuları Brezilya'ya gönderilecek

Açıklamada, Kazakistan'ın söz konusu sözleşmeyi 1992'de onayladığı ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) üyesi olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"(Şikago Sözleşmesi) belgesine dayanarak ICAO'nun da tavsiyeleri ve Azerbaycan ile Rusya'nın havacılık otoriteleri ile yapılan istişareler dikkate alınarak Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev'in başkanlığındaki uçak kazasını araştırma komisyonu, uçuş kayıt cihazlarının (kara kutular), Embraer uçağının da menşe ülkesi olan Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi'ne (CENIPA) gönderilmesine karar verildi."