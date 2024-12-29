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İşgalci İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 11 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 22:25
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İşgalci İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 11 ölü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusuna düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Terör devleti İsrail, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gözlemevi, saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını aktardı.

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İşgalci İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 11 ölü İşgalci İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 11 ölü İşgalci İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 11 ölü

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