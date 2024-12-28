Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı!

DSÖ, İsrail ordusunun baskın yaparak tahliye ettiği ve yaktığı Kemal Advan Hastanesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu sabah Kemal Advan Hastanesine yapılan baskın, Gazze'nin kuzeyindeki bu son büyük sağlık tesisini hizmet dışı bıraktı. İlk bilgiler, baskın sırasında bazı önemli bölümlerin ciddi şekilde yandığını ve tahrip edildiğini gösteriyor." ifadeleri kullandı.

60 sağlık çalışanı dahil kritik durumdaki 25 hastanın hastanede kaldığının bildirildiği kaydedilen açıklamada, orta ve ağır durumdaki hastaların, tahrip edilmiş ve hizmet veremeyen Endonezya Hastanesine tahliye edilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, "DSÖ, bu kişilerin güvenlikleri konusunda derin endişe duyuyor. Kemal Advan Hastanesine yapılan bu baskın, DSÖ ve ortakları için erişim kısıtlamalarının artması ve ekimin başından bu yana tesise veya yakınına yapılan saldırıların ardından geldi. Bu tür saldırılar ve baskınlar, tesisi asgari düzeyde işlevsel tutmak için tüm çabalarımızı ve desteğimizi heba ediyor." değerlendirilmesi yapıldı.

Gazze'deki sağlık sisteminin sistematik olarak çökertilmesi, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 10 Filistinli için bir "ölüm cezası" olduğu bildirilen açıklamada, bu dehşetin sona ermesi, sağlık hizmetlerinin korunması ve ateşkesin sağlanması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu dün, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.