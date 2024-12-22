Brezilya’da feci trafik kazası! 38 kişi can verdi

Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, ülkenin Minas Gerais eyaletine bağlı Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda zincirleme trafik kazası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, kazada 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Brezilya'da katliam gibi kaza: 38 kişi öldü (AP)



Yerel basında çıkan habere göre, kaza, lastiği patlayan yolcu otobüsünün önündeki kamyona çarpmasıyla yaşandı.

Bazı görgü tanıklarıysa kazanın kamyondaki granit blokların yola düşmesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

OTOBÜS ALEV ALDI

Kazanın etkisiyle 45 kişinin bulunduğu otobüs alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Brezilya'da katliam gibi kaza: 38 kişi öldü (AP)

"SAVAŞ ALANINA ŞAHİT OLDUK"

Bölge polisi, "Burada bir savaş alanına şahit olduk. Bunu tarif edecek kelime yok." ifadelerini kullandı.

Kazadan kurtulan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Brezilya'da katliam gibi kaza: 38 kişi öldü (AP)

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da X sosyal medya platformundaki paylaşımında, kazada yaşamını yitiren kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.