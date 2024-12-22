ABD’den Yemen’e hava saldırısı! Husilere ait 2 hedef vuruldu

ABD ordusundan Yemen'e hava saldırısı: ʺHusilerin füze deposu ve komuta merkezi vurulduʺ (İHA)



"CENTCOM Kuvvetleri, ayrıca Kızıldeniz üzerinde Husilere ait çok sayıda tek yönlü saldırı dronunu (OWA UAV) ve bir gemisavar seyir füzesini (ASCM) düşürmüştür" denilen açıklamada, "Operasyonda F/A-18 savaş uçakları da dahil ABD Hava Kuvvetleri unsurları ile ABD Deniz Kuvvetleri unsurları yer almıştır" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM'un Güney Kızıldeniz, Bab el-Mendeb ve Aden Körfezi'ndeki ABD gemilerine yönelik saldırılar gibi Husi saldırılarını etkisiz hale getirmek için planlı operasyonlar gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "Son saldırı, CENTCOM'un ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıtmaktadır" denildi.