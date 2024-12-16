Scholz güvenoyu alamadı! Almanya erken seçime gidiyor

ALMANYA'DA KRİZ: HÜKÜMET DAĞILDI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

Scholz, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, erken seçiminin önünü açmak için 16 Aralık'ta Alman Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep edeceğini belirterek "Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın, anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan'ın önerisi üzerine meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor.

GÖZLER ERKEN SEÇİM İÇİN ŞUBAT AYINDA!

Ülkede hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı.

Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı.