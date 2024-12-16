Nijerya'da yolcu teknesi battı: 20 kişi öldü
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Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin Igatu bölgesinde pazardan dönenlerin bindikleri ahşap teknenin Benue Nehri'nde battığını belirtti.
Nijerya'nın Benue eyaletinde içerisinde onlarca kişinin bulunduğu yolcu teknesi battı. Korkunç kaza sonrasında 20 kişi boğularak can verirken 11 kişi de kurtarıldı.
Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin Igatu bölgesinde pazardan dönenlerin bindikleri ahşap teknenin Benue Nehri'nde battığını belirtti.
Anene, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Anene, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.