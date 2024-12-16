İsrail İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı! İrlanda'dan cevap gecikmedi
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar İrlanda hükümetinin 'aşırı İsrail karşıtı politikalar' uyguladığını iddia ederek, başkent Dublin'deki büyükelçiliğinin kapatılacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın kararının ardından İrlanda Başbakanı Simon Harris'ten yanıt geldi. Ülkesinin her zaman insan hakları ve uluslararası hukuktan yana tavır alacağını söyleyen Simon, 'İrlanda'nın İsrail karşıtı olduğu iddiasını kesinlikle reddediyorum. İrlanda barış yanlısı, insan hakları yanlısı ve uluslararası hukuk yanlısıdır. ifadesini kullandı.
İsrail, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İrlanda'nın Dublin'deki büyükelçiliğini kapatacak. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İrlanda hükümetinin "aşırı İsrail karşıtı politikalar" uyguladığı iddia edilerek, "İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararı İrlanda hükümetinin aşırı İsrail karşıtı politikaları ışığında alınmıştır" denildi.
İSRAİL ALEYHİNE SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAK
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, 28 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu ve 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını ifade etmişti.
İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine UAD'de açılan "soykırım" davasına müdahillik başvurusu yapmasına onay verdiği açıklanmıştı.
"İSRAİL KARŞITI İDDİASINI REDDEDİYORUM"
İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in kararının son derece üzücü olduğunu ve ülkesinin her zaman insan hakları ve uluslararası hukuktan yana tavır alacağını söyledi. Simon, "İrlanda'nın İsrail karşıtı olduğu iddiasını kesinlikle reddediyorum. İrlanda barış yanlısı, insan hakları yanlısı ve uluslararası hukuk yanlısıdır. İrlanda iki devletli bir çözüm ve İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını istemektedir" dedi.
İRLANDA'NIN İSRAİL KARARI
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararını eleştirirken, Tel Aviv'deki Büyükelçiliklerini kapatmayı planlamadıklarını bildirdi.
Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Diplomatik iletişim kanallarının açık kalmasının önemine inanıyor ve bu kararın alınmasından dolayı üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Uluslararası hukuktan kaynaklı sorumlulukların İrlanda'nın Orta Doğu'da gelişmeler karşısındaki duruşunu belirlediğini kaydeden Martin, tüm ülkelerin de bunlara uyması gerektiğini belirtti.
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