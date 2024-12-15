BM’den Suriye mesajı: Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreç başlatılmalı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a gitti.

SÜRECİ SURİYELİLER YÖNETMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Şam'da gazetecilere açıklamada bulundu. Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen Pedersen, "Bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor fakat hepimiz önümüzde hala pek çok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerek" dedi.

ACİL YARDIM VURGUSU

Pedersen, Suriye'deki ikinci zorluğun, devlet kurumlarının ayağa kaldırılması ile işler hale getirilmesi olduğunu belirterek, "Suriye'nin çok büyük bir insani krizden geçiyor. Bu yüzden ülke içindeki insanlar ve geri dönmek isteyen tüm mülteciler için Suriye'nin daha fazla acil insani yardım aldığından emin olmalıyız. Bu son derece kritik" ifadelerini kullandı.