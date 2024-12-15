BM'den Suriye mesajı: Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreç başlatılmalı
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a giden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen m Suriyelileri kapsayan siyasi sürecin başlatılması gerektiğini belirterek 'Bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor fakat hepimiz önümüzde hala pek çok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerek.' şeklinde konuştu.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a gitti.
SÜRECİ SURİYELİLER YÖNETMELİ
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Şam'da gazetecilere açıklamada bulundu. Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen Pedersen, "Bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor fakat hepimiz önümüzde hala pek çok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerek" dedi.
ACİL YARDIM VURGUSU
Pedersen, Suriye'deki ikinci zorluğun, devlet kurumlarının ayağa kaldırılması ile işler hale getirilmesi olduğunu belirterek, "Suriye'nin çok büyük bir insani krizden geçiyor. Bu yüzden ülke içindeki insanlar ve geri dönmek isteyen tüm mülteciler için Suriye'nin daha fazla acil insani yardım aldığından emin olmalıyız. Bu son derece kritik" ifadelerini kullandı.