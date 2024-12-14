Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria’da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil şehrine baskın yaparak İhab Ebu Şarh'ı gözaltına aldığını bildirdi.



İsrail askerlerinin, El Halil'in Tel Rumeyda bölgesindeki Eş-Şüheda Caddesi üzerinde kurduğu kontrol noktasında giriş çıkışı kapattığı ifade edildi.



Ramallah yakınlarındaki El Bire kentine bağlı Nebi Salih köyüne baskı yapan İsrail askerlerinin ses bombası attığı, 2 genci gözaltına aldığı ve serbest bırakmadan önce darbettiği belirtildi.



İsrail askerlerinin Nebi Salih yakınlarındaki Ummu Safa köyüne de baskın düzenlediği, Filistinlilerin evlerinde arama yaptığı bilgisi verildi.



Ummu Safa köy meclisi başkanı Mervan Sabah, İsrail askerlerinin köye yaptığı baskında sokağa çıkma yasağı uyguladığını, bir evin işgal edilerek çatısının İsrail askerleri tarafından kullanıldığını söyledi.

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