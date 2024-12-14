Gazze’de çocuklar katlediliyor: İsrail ordusunun saldırıları durmuyor

İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Mecde Vesile Okulu'na düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından bölgedeki sağlık ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası toplum, sivillere yönelik artan saldırılara ve okul gibi sivil alanların hedef alınmasına tepki gösteriyor. Olay, Gazze'deki insani kriz ve çatışmanın boyutlarının ne denli derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaralanan çocukların yakınları telaş ve üzüntü yaşadı.