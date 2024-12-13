Emevi Camii’nde ilk özgür cuma! Hazırlıklar tamamlandı

Şam'ın sembol yapılarından olan Emevi Camii'nde cuma namazı için hummalı bir hazırlık başladı. Camideki temizlik çalışmaları tamamlandı. İç savaşın getirdiği yıkım izleri yavaş yavaş silinirken, Suriye halkı için tarihi mabedin bir 'özgürlük nişanı' olması adına titiz bir çalışma yürütüldü.

Emevi Camii'nde gerçekleşecek ilk "özgür" cuma namazı, yıllardır bastırılan bir halkın ruhunun yeniden dirilişine sahne olacak. Emevi Camii'nde bugün kılınacak 'özgür' cuma namazında hutbeyi, İstanbul'da Suriye İslam Konseyi'ni kurarak Suriye muhalefetine dini liderlik eden ve Suriye Büyük Müftüsü olarak seçilen Usame el-Rıfai okuyacak.