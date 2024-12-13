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Emevi Camii'nde ilk özgür cuma! Hazırlıklar tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 11:33 Güncelleme: 13.12.2024 12:12
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Emevi Camii’nde ilk özgür cuma! Hazırlıklar tamamlandı

Suriye'de muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından başkent Şam'ın sembol yapılarından olan Emevi Camii'nde cuma namazı için yoğun bir hazırlık yapıldı. Camideki çalışmalar tamamlanırken, binlerce kişinin cuma namazını Emevi Camii'nde kılması bekleniyor. A Haber ekipleri de bölgede son gelişmeleri aktarırken, Emevi Camii'nde yaşanacak heyecana ortak olacak. Öte yandan dün Şam'a ziyarette bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın da Emevi Camii'nde namaz kıldı.

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Şam'ın sembol yapılarından olan Emevi Camii'nde cuma namazı için hummalı bir hazırlık başladı. Camideki temizlik çalışmaları tamamlandı. İç savaşın getirdiği yıkım izleri yavaş yavaş silinirken, Suriye halkı için tarihi mabedin bir 'özgürlük nişanı' olması adına titiz bir çalışma yürütüldü.

A HABER EMEVİ CAMİİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ!

Emevi Camii'nde gerçekleşecek ilk "özgür" cuma namazı, yıllardır bastırılan bir halkın ruhunun yeniden dirilişine sahne olacak. Emevi Camii'nde bugün kılınacak 'özgür' cuma namazında hutbeyi, İstanbul'da Suriye İslam Konseyi'ni kurarak Suriye muhalefetine dini liderlik eden ve Suriye Büyük Müftüsü olarak seçilen Usame el-Rıfai okuyacak.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından binlerce Suriyeli Emevi Camii'ne akın etti (İHA)Esad rejiminin devrilmesinin ardından binlerce Suriyeli Emevi Camii'ne akın etti (İHA)

ESAD REJİMİ SONRASI SURİYELİLER AKIN ETTİ
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etmişti. Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde ibadetlerini yerine getirdi. Dünyanın en eski camilerinden olan ve 715 yılında ibadete açılan Emevi Camii'nin ihtişamını koruduğu görüldü. Emevi Camii'ne geldiği için mutlu olduğunu dile getiren muhalif asker yaptığı açıklamada, "Emevi Camii'ndeyim, çok mutluyum. Elhamdülillah Suriye özgür oldu. Esad zamanın da camiye giremiyorduk. Ama şimdi girebiliyoruz." dedi.

MİT Başkanı Kalın Emevi Camii'nden çıkarken büyük ilgi gördü (İHA)MİT Başkanı Kalın Emevi Camii'nden çıkarken büyük ilgi gördü (İHA)

MİT BAŞKANI KALIN DA ZİYARET ETTİ
Dün (12 Aralık 2024) Suriye'nin başkenti Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın da Emevi Camii'ni ziyaret ederek burada namaz kıldı. Kalın, camii çıkışı sırasında Suriyeliler tarafından büyük ilgi gördü.

İstanbul Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımİstanbul Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşım

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Ayasofya Camii'nden Emevi Camii'ne selam olsun" ifadeleri kullanıldı.

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