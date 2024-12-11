Küresel piyasalar merakla bekliyor! Gözler ABD enflasyon verisinde

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

ABD Merkez Bankası (FED) | Fotoğraf: AA

Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralması sonrasında ülkenin ekonomi politikasının nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlikler varlığını korumayı sürdürüyor.

Trump'ın, gelecek dönemde atacağını belirttiği tarife adımlarına yönelik endişelerin ticari dengelerde etkili olduğunu ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı konuşmada ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin, neredeyse tüm ekonomistlerin, geniş tabanlı tarifelerin uygulanmasının ABD'li tüketiciler için fiyatları önemli ölçüde artıracağı ve girdilerin ithalata dayalı firmalar için maliyet baskısı yaratacağı konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise dün yaptığı açıklamalarda, ülkesinin ABD ile diyaloğu sürdürmeyi, işbirliğini genişletmeyi ve farklılıklarını yönetmeyi, ikili ilişkilerini sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir doğrultuda geliştirmeyi istediğini belirterek, "Tarife savaşları, ticaret ve bilim teknik savaşları, tarihin eğilimine ve ekonomiye ters, bunların kazananı olmaz." ifadelerini kullandı.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde arttı.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 ile beklentilerin altında yükseldi.

Analistler, beklentilerin altında artan birim emek maliyetinin, iş gücü piyasasının artık enflasyonist baskı kaynağı olmadığına dair görüşleri desteklediğini belirtti.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kurumsal tarafta ise Çin tarafından tekelleşme soruşturması açılması sonrası düşüşe geçen Nvidia hisseleri yüzde 2,7 geriledi.

Oracle'ın hisseleri, şirketinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 6,7 değer kaybetti.

ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri ise şirketin 737 MAX üretimini yeniden başlatacağına dair haberlerin ardından yüzde 4,5 yükseldi.

Alphabet'in hisseleri de Google'ın "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıtması sonrası yüzde 5,3 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,24 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,4'ten güne başladı.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle dün yüzde 1,3 artışla 2 bin 692 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 680 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık raporu öncesinde yüzde 0,8 artışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,35 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir öne çıkarken, gözler yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın son para politikası kararına çevrildi.

Bölge genelinde resesyon endişesi varlığını korurken, ECB'nin bu yılın son faiz kararında 25 baz puan bir indirime giderek para politikasını kademeli şekilde gevşetmesi bekleniyor.

Analistler, resesyon endişelerinin ve düşen imalat aktivitesinin canlandırılması için 50 baz puanlık faiz indiriminin masada olabileceğini belirtmesine karşın, Avro Bölgesi'nde açıklanan kasım ayına ilişkin öncü enflasyon verisinin yıllık bazda ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde gelmesinin 50 baz puanlık indirime yönelik beklentileri sınırladığını söyledi.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da da ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon yüzde 2,2 gelerek ECB'nin hedeflediği seviyenin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, dün açıklamalarda bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping "ticaret ve bilim teknik savaşlarının kazananı olmaz" mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Şi, "1+10 Diyaloğu" toplantısı için Pekin'de bulunan uluslararası ekonomik örgütlerin başkanları ve direktörleriyle bir araya geldi.

Çin'in kendi işlerine odaklanacağını ve egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını vurgulayan Şi, burada dışa açılma ve kalkınma kazançlarını dünya ile paylaşma iradesini sürdüreceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da kasım ayına yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da 3,7 artarak beklentileri geride bıraktı.

Enflasyon göstergelerinin tahminlerin üzerinde seyretmesinin ülke ekonomisindeki riskleri artırdığını kaydeden analistler, gelecek hafta toplanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kurulu öncesinde yüksek gelen ÜFE'nin parasal sıkılaşma ihtimallerini güçlendirebileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 10.099,03 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,8403'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 34,8660'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.950 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

22.00 ABD, kasım ayı federal bütçe dengesi