Yeni hedef Rakka! Suriye’de PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgeler bir bir temizleniyor

Suriye Milli Ordusu (SMÖ), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin kuzeyinde yer alan Münbiç'i kurtardı. SMO'nun 28 Kasım'da Tel Rıfat'ta başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu" Münbiç'te 24 saatte hedefine ulaştı.

Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı.

Suriye'de PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgeler bir bir temizleniyor

MÜNBİÇ EN BÜYÜK TERÖR YUVASIYDI



Sabah'ın haberine göre Münbiç, ABD destekli terör örgütünün yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanmasıydı. Böylece muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını ele geçirdi.

İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

TSK'nın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtları sonrasında sınır hattının güvenliğine Tel Rıfat'tan sonra Münbiç de eklenmiş oldu. Fırat Kalkanı Harekât bölgesi, Cerablus daha güvenli hale geldi.

Suriye'de PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgeler bir bir temizleniyor

Münbiç kenti, Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Arap ve Kürtlerin yaşadığı Münbiç halkının çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

Bu arada Esad rejimini deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/ YPG'yi geriletmeye başladı. Gruplar, ülkenin doğusundaki Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/ YPG'yi çıkardı.

Suriye'de PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgeler bir bir temizleniyor

TEL RIFAT'TA MAYIN TEMİZLİĞİ



SABAH, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terör örgütü PKK'dan temizlediği Tel Rıfat'taki terör yuvalarını görüntüledi. Terör örgütünün şehre girilmesinin engellemek için binlerce mayın döşediği, şehre yaklaşık 5 km mesafede ise mevziler kazıp tünel bağlantıları kurduğu ortaya çıktı.

SMO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak ve vatandaşların şehirlerine dönmelerini sağlamak amacıyla 'beyaz baretli' olarak bilinen arama kurtarma ekibinde bulunan kadınlar arazide mayın temizliğine başladı.

O kadınlardan biri olan Sahra Habib, "Yüzlerce mayın tespit ettik" dedi. Teröristlerin camileri de kullanılamaz hale getirdiği görüldü. İlçede 45 kilometreyi bulan tünellerde ise tonlarca el yapımı patlayıcı bulundu.

Suriye'de PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgeler bir bir temizleniyor

MÜNBİÇ SONRASI RAKKA



Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu başarıyla sürerken gözler Münbiç sonrasına çevrildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalındaki haberde, Münbiç'in terör örgütlerinden tamamen temizlenmesinin her zaman Türkiye'nin gündeminde olduğuna dikkat çekildi.

Suriye'de PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgeler bir bir temizleniyor

Haberde ayrıca Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'ten sonra Rakka'daki terör örgütü YPG militanlarına yönelik operasyona devam edeceği kaydedildi. Öte yandan, terör örgütü PKK/ YPG'nin Rakka ilinde rejim karşıtı göstericilere ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

Halep'e giren Heyet Tahrir'üş Şam (HTŞ) ile PKK/YPG unsurları arasında kısa bir çatışma yaşansa da terör örgütü mensuplarının ağır silahlarını HTŞ'ye bırakmaları şartı ile Rakka yönüne gitmelerine izin verilmişti.

Suriye'de petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasını işgal eden PKK/YPG, yurtiçi ve yurtdışına satışlar yaparak Suriyelilerin yılda 2.5 milyar dolarlık petrolünü gasp ediyor.