Netanyahu’dan Suriye’deki muhalif gruplara tehdit: Ağır bedel ödeteceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejimini deviren grupları tehdit eden görüntülü mesaj yayımladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Suriye hakkındaki açıklamalarının yer aldığı görüntülü mesajı paylaştı. Netanyahu, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını" iddia etti.

Ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları "İsrail'in güvenliği için" yaptıklarını ileri süren Netanyahu, bu doğrulta Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini söyledi.

"AĞIR BEDEL ÖDETECEĞİZ"

Baas rejimini deviren gruplarla ilişki kurmak istediklerini de dile getiren Netanyahu, "Ancak İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verirse veya İran silahlarının ya da herhangi başka bir silahın Hizbullah'a devredilmesine izin verirse veya bize saldırırlarsa, sert bir karşılık vereceğiz ve ağır bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında yoğun çatışmalar sonrası muhalif gruplar üstünlüğü sağlamış ve Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi bölgelerde kontrolü ele aldı. Bu gelişmeler sonrası rejim bölgede kontrolü kaybetti. ve Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kara işgalini genişletmeye çalıştığı Golan Tepeleri'nin "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası" olacağını iddia etmişti. İsrail ordusu, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki GolanTepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.