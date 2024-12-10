Alexander Dugin’den Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye küstah sözler!

Rusya ve İran'a güvenerek yıllardır Suriye halkına zulmeden ve 1 milyondan fazla sivilin ölümüne neden olan Beşşar Esed rejimi, Suriyeli muhaliflerin operasyonuyla 12 günde çöktü.

Suriye'nin düşmesiyle birlikte Beşşar Esad ailesini de alarak Rusya'ya kaçtı.

X hesabından bir paylaşım yapan Rus stratejist ve siyaset bilimci Alexander Dugin Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik küstah ifadelerde bulundu.

Aleksandr Dugin'in paylaşımı (X)

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE HADSİZ SÖZLER

Baas rejiminin devrilmesinden sonra Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dugin, "Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 'Rusya ve İran'a ihanet ettiğini' öne süren Dugin, "Mustafa Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı. Bundan sonra tövbe edeceksiniz." dedi.