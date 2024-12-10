Alexander Dugin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye küstah sözler!
Muhaliflerin 27 Kasım'da harekete başlayıp 8 Aralık'ta Esad rejiminden Suriye'yi kurtararak ülkeyi ele geçirdi. Rejimin devrilmesinin ardından Rus stratejist ve siyaset bilimci Alexander Dugin sosyal medya hesabından Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a küstah sözlerde bulundu. Dugin, "Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı." açıklamasını yaptı.
Rusya ve İran'a güvenerek yıllardır Suriye halkına zulmeden ve 1 milyondan fazla sivilin ölümüne neden olan Beşşar Esed rejimi, Suriyeli muhaliflerin operasyonuyla 12 günde çöktü.
Suriye'nin düşmesiyle birlikte Beşşar Esad ailesini de alarak Rusya'ya kaçtı.
X hesabından bir paylaşım yapan Rus stratejist ve siyaset bilimci Alexander Dugin Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik küstah ifadelerde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE HADSİZ SÖZLER
Baas rejiminin devrilmesinden sonra Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dugin, "Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 'Rusya ve İran'a ihanet ettiğini' öne süren Dugin, "Mustafa Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı. Bundan sonra tövbe edeceksiniz." dedi.