İşgal ordusu dökülüyor: Lübnan’ın güneyinde 4 İsrail askeri öldü

Ordudan yapılan açıklamada, biri binbaşı, biri de yüzbaşı olmak üzere 4 askerin Lübnan'ın güneyinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, askerlerin ölüm nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberde, 4 askerin dün Lübnan'ın güneyinde "operasyon kazasında" öldüğü bildirildi.

Haberde, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde bir tünelde tarama yaptığı sırada patlama olduğu ifade edildi.

İlk bulguların İsrail askerlerince daha önce bölgeye yerleştirilen patlayıcıların infilak ettiği yönünde olduğu ancak patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 30 Ekim'de Lübnan'ın güneyine kara saldırısı başlatmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda 27 Kasım'da İsrail ile Lübnan arasında ateşkese gidilmişti. Taraflar arasındaki ateşkes sürürken, anlaşmadaki aşamalı çekilme maddesi nedeniyle İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki karadan işgali hala devam ediyor.