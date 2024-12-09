Gana’da cumhurbaşkanı seçimlerinde ortalık karıştı! 2 kişi öldü

Bağımsız Seçim Hizmetleri Direktörü Benjamin Bano-Bio, yaptığı açıklamada, ülkede dün düzenlenen seçimler sırasında farklı seçim bölgelerinde şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.



Bano-Bio, çıkan olaylar nedeniyle dün başkent Akra ve Tolon bölgesinde 2 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.



Diğer yandan, ulusal basındaki haberlere göre de Damango bölgesinde bugün oy sayımı sırasında yaşanan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybetti,



bölgedeki seçim komisyonu ofisi kundaklandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, ülkede dün yapılan seçimlerde ana muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, oyların yüzde 55,1'ini alarak önde gidiyor.



İktidardaki Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia ise yüzde 41,7 oyla ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde 12 aday yarışmıştı.

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