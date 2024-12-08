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ABD'den Ukrayna'ya dev paket! 988 milyon dolarlık ek askeri yardım yolda

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 01:29 Güncelleme: 08.12.2024 01:29
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ABD’den Ukrayna’ya dev paket! 988 milyon dolarlık ek askeri yardım yolda

Rusya Ukrayna arasında tansiyon yükselmeye devam ederken ABD'den gerilimi artıracak bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ilave 988 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ilave 988 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Askeri yardımın, Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırganlığı karşısında ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamayı amaçladığı belirtilen açıklamada, yardımın Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nden (USAI) sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 988 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı paketinde roket sistemleri ve insansız hava sistemlerinin bulunduğu ifade edildi.

UKRAYNA'YA DESTEĞE DEVAM MESAJI

Bunun, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya yönelik 22. USAI yardım paketi olduğu vurgulanan açıklamada, pakette aynı zamanda HIMARS füzeleri, tanklar ve zırhlı araçların bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin yaklaşık 50 müttefik ve ortağıyla Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

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